MN - Milan-Florenzi, operazione partita da giorni. Giocatore entusiasta dell'opportunità

In mattinata, quasi come un fulmine a ciel sereno, è uscita la notizia del forte interessamento del Milan per Alessandro Florenzi della Roma. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it la dirigenza rossonera ha lavorato sotto traccia e molto bene. La trattativa è in piedi ormai da diversi giorni e il Milan punta a chiudere in tempi brevi. La formula su cui si sta discutendo è quella del prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni ed obiettivi, sia personali che di squadra. Il giocatore è entusiasta di questa opportunità che si è presentata, a breve potrebbe iniziare l'avventura rossonera di Florenzi.

di Antonio Vitiello