MN - Milan, Fofana sempre nel mirino e contatti con gli agenti

Arrivano importanti conferme riguardo il forte l'interesse del Milan per Wesley Fofana, difensore centrale classe 2000 del Saint Etienne. I rossoneri seguono con attenzione il giocatore da molto tempo ed avrebbero addirittura avanzato una proposta per il ragazzo nelle scorse settimane, offerta al momento rifiutata dal club francese. Il Milan sarebbe però in contatto continuo con gli agenti del giocatore impegnati a negoziare le giuste condizioni per mandare in porto l'eventuale trasferimento. Fofana infatti ha da poco rinnovato il contratto in scadenza 2021 per riconoscenza nei confronti del Saint Etienne, club che lo ha lanciato tra i grandi, strappando la promessa di essere lasciato andare qualora arrivasse la giusta proposta.