MN - Milan, incontro in corso per Mirante: affare in chiusura, i dettagli sul contratto

Nel pomeriggio è arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia sull'infortunio di Mike Maignan: il portiere francese ha un problema al polso sinistro e domani subirà un'artroscopia. Ancora da definire con certezza i tempi di recupero, ma i rossoneri non vogliono farsi trovati impreparati, visto che anche il terzo portiere Plizzari è fuori per una doppia operazione al ginocchio e Tatarusanu sarebbe l'unico estremo difensore disponibile.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it in questi minuti si registrano contatti continui con l'entourage di Antonio Mirante e l'affare è in chiusura. Per il portiere ex Roma è pronto un contratto fino a fine stagione con possibile opzione per l’anno prossimo.

di Pietro Mazzara.