MN - Milan, nessuna conferma su Luis Suarez in rossonero

Non trovano conferme le notizie di mercato lanciate dalla Spagna su Luis Suarez. L'attaccante dell'Uruguay, stando a quanto raccolto dalla redazione di MilanNews.it, non è destinato a vestire la maglia rossonera. L'ex Atletico Madrid, attualmente svincolato ed in cerca di una sistemazione, infatti, non rientra nei piani di mercato del club di via Aldo Rossi.