MN - Milan, Yacine Adli a Casa Milan per la firma sul contratto

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it Yacine Adli è appena arrivato a Casa Milan. Dopo aver svolto tutti gli iter medici in giornata ora il giocatore francese è in sede insieme alla dirigenza per firmare il contratto che lo legherà al Milan per i prossimi anni: arriva dal Bordeaux a titolo definitivo e rimarrà in prestito per un anno nel club francese.

di Antonio Vitiello.