MN - Mirante, Maignan e la lista Champions: ecco come e perché si può fare il cambio

Antonio Mirante potrà, effettivamente, sostituire Mike Maignan dentro la lista Champions del Milan. Il regolamento Uefa consente la sostituzione dei portieri infortunati – con prognosi superiore ai 30 giorni – con un altro giocatore. Dunque, Mirante potrà entrare in lista al posto di Maignan che, a sua volta, potrà essere reinserito tra i giocatori schierabili un mese dopo il suo depennamento.

La fattispecie in esame è identica a quanto successo la scorsa stagione all’Inter dopo la positività al covid di Radu. Il portiere nerazzurro, l’8 ottobre 2020, viene trovato positivo al virus e il 21 ottobre, alla vigilia della prima giornata della fase a gironi contro il Borussia Mönchengladbach, viene tolto dalla lista A e al suo posto viene inserito Padelli. Covid e infortuni di lungo corso sono equiparati nella casistica Uefa. Il 26 ottobre Radu si negativizza, ma in ottemperanza al regolamento, viene inserito nuovamente in lista il 24 novembre, alla vigilia di Inter-Real Madrid.