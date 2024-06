MN - Non solo Camarda: vicino il primo contratto col Milan anche per Comotto

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, oltre al rinnovo di Francesco Camarda (l'attaccante classe 2008 ha compiuto 16 anni a marzo ed il Milan è ormai al lavoro da mesi per fargli firmare il suo primo contratto da professionista: i dialoghi con il suo entourage delle ultime settimane sono andati bene, portando la discussione sulla strada giusta), il Milan è vicino a far firmare il primo contratto anche a Christian Comotto, anche lui facente parte della scuderia di Giuseppe Riso

Comotto è figlio d'arte (il papà è Gianluca Comotto, ex Fiorentina e Torino tra le altre) e, proprio come Camarda, gioca ormai da diversi anni da sotto età; in questa stagione è stato uno dei simbolo del Milan Under-17 (lui è 2008), avendo già realizzato 8 gol in 11 presenze. Bravo con entrambi i piedi, dotato di visione di gioco e di un buona creatività per pescare i compagni in profondità, è abile nell'agire anche negli ultimi 20 metri, caratteristiche che lo rendono capace di muoversi anche in posizioni più avanzate.

E chissà che in futuro, sempre con la maglia del Milan addosso, i due classe 2008 più noti del settore giovanile rossonero possano ritrovarsi a giocare insieme... D'altronde, è stata proprio la presenza di Camarda a invogliare Comotto, ad appena 12 anni, a preferire il Milan nonostante un accordo praticamente già raggiunto con l'Inter; tra i due, successivamente, si è creato anche un forte legame di amicizia, sfociato in un anno insieme sui prati di gioco e in una quotidianità respirata, sin dal 2020, fuori dai campi. Con la naturale ambizione per due talenti così di arrivare a giocare insieme in Prima Squadra.