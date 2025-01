MN - Okafor-Lipsia, ad ora operazione saltata. Ma non ci sarebbero solo motivi fisici

Dalla Germania emerge che la trattativa Okafor-Lipsia sia saltata per motivi fisici in quanto dalle visite mediche che ha svolto ieri il giocatore svizzero è emerso che non è pronto per giocare subito.

Ma sul dietrofront del club tedesco potrebbero esserci anche altri motivi e altri interessi che non riguardano solo lo stato fisico del giocatore, ma economico/contrattuale tra Okafor, Lipsia ed entourage. Ad ora operazione saltata.

di Antonio Vitiello