MN - Ordine: "Contesto ferocemente chi pensa che il Milan abbia fatto un cattivo mercato e chi dice che il Milan abbia bisogno di un quarto centravanti"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, il noto giornalista Franco Ordine commenta le prime uscite della squadra di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese è già sul banco degli imputati non solo per il punto conquistato in due partite, ma per due prestazioni fin qui ampiamente al di sotto delle aspettative.

Mancano quattro giorni alla fine del mercato. Pensi che sia necessario intervenire ancora?

"Contesto ferocemente chi pensa che il Milan abbia fatto un cattivo mercato, perché i 4 acquisti sono tutti di qualità. E contesto chi dice che il Milan abbia bisogno di un quarto centravanti, quando ha già Morata, Jovic e Okafor".

Dove intervenire allora?

"Il punto sta nella strategia di gioco. Se il Milan di Pioli chiude la stagione con 99 gol fatti e 59 subiti è evidente che devi concentrarti sulla fase difensiva. E se tu prendi dei cambi campo così e dei contropiedi così c'è qualcosa che non va".

Fonseca ha fatto mea culpa dopo Parma, parlando anche di errori collettivi e individuali

"Se c'è condivisione e ci sono motivazioni feroci, dopo una sbandata devi rimetterti sulla strada maestra mentre il Milan ha continuato a sbandare".

E pensare che nel pre-campionato sono stati battuti Manchester City, Real Madrid e Barcellona. Come è possibile cambiare così velocemente?

"Una sola spiegazione razionale: nel pre-campionato c'erano giocatori arrivati dal primo giorno, che non erano sicuri di giocare. Non c'erano i nazionali né i nuovi acquisti, chi era presenta aveva grandissima motivazione. Ne segnalo due: Saelemaekers e Chukwueze".