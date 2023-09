MN - Proposto Stuani al Siviglia: il club andaluso rifiuta. Il Milan attende

Il Milan aspetta la risposta del Siviglia per chiudere l'affare Rafa Mir, attaccante individuato dalla dirigenza rossonera come rinforzo last minute in attacco. Il club andaluso deve prima torvare un sostituto al centravanti spagnolo. In questo senso negli ultimi minuti al Siviglia sarebbe stato proposto Christian Stuani, attaccante del Girona. Il club andaluso, però, ha rifiutato la proposta. Il Milan aspetta.

di Pietro Mazzara