MN - Rinnovo Calhanoglu: incontro propositivo tra le parti

Si è tenuto nel primo pomeriggio il vertice a Casa Milan tra la dirigenza rossonera e Gordon Stipic, agente di Hakan Calhanoglu. Da quanto trapelato, il summit è stato propositivo, con le parti che si riaggiorneranno ancora. La sensazione è che si sia fatto un ulteriore passo in avanti per arrivare al raggiungimento della volontà comune, ovvero quella di estendere il contratto del trequartista turco che andrà in scadenza a giugno. La strada sembra essere quella giusta, vanno limate ancora delle distanze economiche tra parte fissa e bonus, ma le sensazioni – ad oggi – sono positive.