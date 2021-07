MN - Sabitzer piace al Milan: la situazione tra costi e contratto in scadenza

Marcel Sabitzer piace alla dirigenza del Milan ed è uno dei giocatori che Maldini e Massara hanno individuato per la sostituzione di Hakan Calhanoglu. Ha solo un anno di contratto con il Lipsia e difficilmente rinnoverà. Il problema è che tanti club hanno messo gli occhi sull’austriaco, e non sarà facile strapparlo al Lipsia. Scade nel 2022 dunque il prezzo potrebbe aggirarsi sui 20 milioni di euro. Al momento non ci sono trattative in corso, ma un forte gradimento e il fatto che Sabitzer sarebbe perfetto per il modo di giocare del Milan di Stefano Pioli.