MN - Saelemaekers, Origi e Ballo Touré: si lavora su cessioni all’estero per i tre rossoneri

vedi letture

Il mercato del Milan, a tutti gli effetti, deve ancora cominciare. Sappiamo delle tante chiacchiere per le possibili operazioni in entrata, soprattutto in attacco con la pista Zirkzee sempre viva e le varie alternative all'olandese, con i tanti nomi fatti da inizio giugno fino ad ora. I rossoneri, però, lavorano anche in uscita, e dopo la certezza del riscatto da parte dell'Atalanta per De Ketelaere, ci sono altri nomi da vendere.

Sul taccuino del Milan al capitolo cessioni troviamo infatti Saelemaekers, rientrato dopo il mancato riscatto del Bologna, Origi e Ballo Touré, anche loro al rientro da prestiti. Secondo le informazioni raccolte da MilanNews.it, si cercano soluzione all'estero per tutti e tre.

di Pietro Mazzara