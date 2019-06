MN - Simic ad un passo dall'Hajduk Spalato: firma possibile già nelle prossime ore

Secondo quanto raccolto da MilanNews.it, Stefan Simic, che ha un contratto in scadenza nel 2020 ma ha giocato gli ultimi sei mesi in prestito al Frosinone, è ad un passo dal trasferimento all'Hajduk Spalato, in Croazia. La proposta del club croato era una delle tre opzioni portate dall'agente alla società rossonere e già anticipate dalla nostra redazione ( clicca qui per leggere l'articolo). Le firme del difensore centrale sul contratto potrebbero arrivare già nelle prossime ore.