MN - Tare: "Non ci sarà solo Modric, ma anche uno o due acquisti che faranno parte di questi giocatori esperti che faranno da traino"

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, è intervenuto durante l'incontro con la stampa avvenuto presso la sede rossonera.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Cosa è mancato l’anno scorso alla rosa: hai cercato di scoprirlo? Modric arriverà?

“Abbiamo analizzato questa cosa qua e una delle mancanze dell’anno scorso è stata una leadership chiara nella squadra. Magari non conosco le dinamiche da vicino ma penso che l’acquisto di Modric serve proprio a questo: è un giocatore che è una figura importante nel calcio mondiale. Ho parlato con lui di persona e l’ho visto ancora un ragazzo che ha ancora tanta voglia per essere competitivo. Il suo arrivo è fondamentale per essere un punto di riferimento per una squadra che ha bisogno di giocatori di questa forma. Non ci sarà solo lui ma anche uno o due acquisti che faranno parte di questi giocatori esperti ma saranno da traino per giocatori giovani e di grande prospettiva”.

I CONTATTI TRA TARE E ALLEGRI

Massimiliano Allegri, tornato qualche settimana fa ufficialmente sulla panchina del Milan, sta partecipando attivamente alla costruzione della nuova squadra rossonera che dovrà rilanciarsi dopo l'ultima deludente stagione. In attesa di raduno di Milanello in programma il prossimo 7 luglio (nei giorni precedenti sono in programma i test per i giocatori), il tecnico livornese è in vacanza in Sardegna con la sua famiglia (è stato intercettato al Forte Village con i suoi cari), ma il suo telefono è sempre acceso perchè il mercato non va in ferie e i contatti con l'ad milanista Giorgio Furlani e il ds Igli Tare sono sempre costanti.