MN - Tonali al Milan: ecco le cifre esatte dell’affare

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, le cifre esatte dell'affare Milan-Brescia per Sandro Tonali - ritoccate in giornata proprio per arrivare all'accordo tra i club - sono le seguenti: prestito oneroso a 10 milioni di euro con il riscatto fissato a 15. Vanno aggiunti, infine, 10 milioni di bonus e 10% su futura rivendita. Naturalmente tutto deve essere ancora ratificato con le firme, si attende l'arrivo in Italia di Massimo Cellino per chiudere definitivamente.

di Antonio Vitiello