Emanuele Torrasi, centrocampista classe 1999, è in uscita dal Milan. L'idea del club è di mandare il giovane in prestito - apprende Milannews.it - . Oggi il suo agente, Enzo Buongiovanni, ha incontrato la dirigenza a Casa Milan per fare il punto sul ragazzo della Primavera rossonera.

di Antonio Vitiello