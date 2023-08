MN - Ultime ore in rossonero per CDK (oggi a Milanello), in chiusura l'operazione con l'Atalanta

Charles De Ketelaere, al centro di una trattativa molto ben avviata con l'Atalanta, oggi è presente in campo con gli altri a Milanello per la ripresa degli allenamenti come da programma.

Tra oggi e domani saranno le sue ultime ore in rossonero, almeno per quest'anno. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNewsi.ti è infatti in chiusura l'operazione con la Dea: prestito oneroso (3 milioni), ingaggio pagato dai bergamaschi, diritto di riscatto (23 milioni+4 di bonus) e percentuale (10%) su una futura rivendita a favore dei rossoneri. Il belga è pronto per la sua nuova avventura a Bergamo per rilanciarsi dopo un'annata particolarmente negativa.

di Antonio Vitiello.