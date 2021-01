MN - Vice Theo: non solo Firpo. Seguito anche Amavì del Marsiglia

Junior Firpo è uno dei profili seguiti dal Milan per il ruolo di vice Theo Hernandez. I contatti con il Barcellona ci sono stati, ma per il momento la posizione delle due società è molto lontana per modalità del trasferimento. Ecco perché il Milan, nella sua lista di profili monitorati, oltre a Vina del Palmeiras, Iago dell'Augsburg e Nuno Mendes dello Sporting Lisbona, ha anche Jordan Amavì dell'Olympique Marsiglia. Classe 1994, in scadenza con i francesi, è uno dei tanti giocatori in quel ruolo che sono entrati nei radar rossoneri visto che tanti procuratori stanno offrendo i loro assistiti, soprattutto quelli a scadenza di contratto, a Maldini e Massara.