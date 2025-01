MN - Walker al Milan: siamo allo step finale. Cosa manca per chiudere

vedi letture

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, siamo agli step finali per il passaggio di Kyle Walker al Milan. Gli ultimi dettagli che porteranno alla chiusura della trattativa sono in fase di definizione per poi attivare il programma che porterà il terzino del City in maglia rossonera. Walker sbarcherà in rossonero in prestito oneroso a un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 4 milioni. Il suo ingaggio sarà di 4 milioni di euro a stagione fino al 2027.



Gli fa spazio Royal?

Il futuro di Emerson Royal sembrerebbe essere oramai lontano da Milano e dal Milan. Nonostante sia arrivato da soli 6 mesi dopo una trattativa kunghissima con il Tottenham, il brasiliano è destinato a lasciare il club rossonero nel corso di questo calciomercato invernale per fare spazio in rosa a Kyle Walker.

La prima squadra ad aver mostrato interesse nei confronti di Emerson Royal è stato il Galatasaray. Con il club di Istanbul il Milan starebbe trattando la cessione del terzino brasiliano con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto al termine di questa stagione.

In questi minuti, però, sul classe '99 si sarebbe registrato anche l'interesse del Fulham, storico club di Premier League che nei suoi anni al Tottenham Emerson Royal ha più volte affrontato. Mentre con il Galatasaray si starebbe discutendo per un prestito, con i Cottagers, stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, si starebbe addirittura parlando di una possibile cessione a titolo definitivo del brasiliano. La situazione è in continua evoluzione.