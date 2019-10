Luciano Moggi, intervenuto su 7Gold, ha parlato dell'interesse del Milan per Rodrigo De Paul, esterno offensivo dell'Udinese: "Arriva De Paul, già doveva arrivare all'inizio del campionato, poi per mille motivi non è andata in porto. Adesso stanno ripristinando e quasi sicuramente andrà al Milan, ed è il giocatore che serve ai rossoneri".