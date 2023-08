Monza, Galliani: "Colombo sarà del Monza quando verrà chiusa l'operazione. È un'opportunità importante per tutti"

Adriano Galliani, intercettato dai giornalisti a Milano dopo l'incontro con Colombo e l'agente Riso, parla del futuro dell'attaccante rossonero, ad un passo dal Monza: "Colombo sarà del Monza quando verrà chiusa l'operazione, per il momento non ancora. Stiamo andando avanti, vediamo. Ora è in sede al Milan, altri colpi? No, no, no, non so ancora come spiegarlo. Noi l'unico giocatore che stiamo seguendo è una prima punta. Siamo allo stracompleto. Non abbiamo più esuberi perché è uscito anche Antov. Anastasio sta andando in una squadra (Casertana ndr), quindi direi che va benissimo così. Se arriva Colombo finisce il mercato con 24 ore di anticipo. È sempre l'unico che abbiamo trattato. Assolutamente non abbiamo parlato con nessuno.

Muriel e Zapata? Colombo è stata la prima e unica scelta. Se il Milan ha dato ok? No, perché altrimenti sarebbe concluso, l'operazione non è conclusa, davvero. Opportunità importante per tutti, anche per il Milan perché il Monza si sta dimostrando con questi prestiti che... Frattesi prestato un anno ed è diventato un grande giocatore. Un anno di Rovella ed è diventato un grande giocatore. Noi abbiamo un vantaggio dal lato sportivo. Chi ci presta questi giocatori li valorizza. Mi sembra un'operazione nell'interesse sia del Monza che del Milan".