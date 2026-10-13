Moretto: "Il Milan segue con interesse Raphael Le Guen del Brest"

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Non solo Gonçalo Inacio: per la difesa il Milan segue con interesse anche un giovane centrale del Brest

Siamo a metà ottobre ma chi lavora al mercato è già proiettato a gennaio: è evidente che il Milan ha una rosa incompleta ed i rossoneri stanno lavorando per arrivare alla finestra invernale ben preparati. Per quanto riguarda la difesa, riporta Matteo Moretto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il Milan sta seguendo il giovane Raphael Le Guen del Brest:

MILAN, NOME NUOVO PER LA DIFESA

“C’è un difensore centrale che il Milan vuole chiaramente monitorare per bene da qui a gennaio…. Ma già lo sta monitorando, già è andato a vederlo sul campo, e già si è informato sui prezzi e i costi di un’eventuale operazione - non c’è una trattativa tra le parti. Stiamo parlando di Raphael Le Guen, 20 anni, del Brest. Contratto in scadenza nel 2029, difensore francese di piede destro. Le Guen è un nome che il Milan sta seguendo ed è un nome della lista oltre a Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona. Inacio piace molto ad Amorim ma ha anche costi differenti. Le Guen ha costi più bassi, è un profilo molto stimato dal club rossonero sotto il profilo tecnico tattico. Capiremo se questo nome può essere un nome giusto da qui a gennaio, un nome che il Milan sta monitorando con forza. Non c’è ancora una reale trattativa aperta tra le parti. Capiremo se questo potrà avvenire nelle prossime settimane”.