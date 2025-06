Moretto: "Inserito Xhaka in lista: il Milan cerca un altro profilo esperto oltre a Modric"

Il mercato non dorme mai. Nella notte il canale YouTube di Fabrizio Romano ha pubblicato un video di aggiornamenti sulla giornata di ieri in cui Romano e il collega Matteo Moretto hanno parlato anche degli sviluppi delle trattative in casa rossonera. Nello specifico Moretto ha sottolineato l'interesse del Milan per un attaccante e un ulteriore centrocampista esperto, oltre a Modric.

Sull'attaccante: "Il Milan cerca un attaccante per il prossimo anno, un nome che è stato raccontato nelle ultime ore ed è uno dei pallini di Massimiliano Allegri anche se a oggi non ci sono trattative per questo tipo di calciatore. È vero che nella testa del Milan di Allegri ci sarebbe Dusan Vlahovic: è in scadenza nel 2026 con la Juventus e ovviamente lo stipendio potrebbe essere un ostacolo molto rilevante e importante. Ma è da registrare che il Milan cerca un attaccante e Vlahovic è un’idea da seguire".

Sul centrocampista: "Il Milan sta cercando un altro profilo esperto oltre a Modric, un leader, da inserire a centrocampo per aumentare la personalità e la caratura. Uno di questi nomi valutati è quello di Granit Xhaka che può lasciare il Leverkusen: il calciatore è alla ricerca di un’esperienza diversa e il Milan lo ha inserito nella sua lista".