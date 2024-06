Moretto: "Nelle ultime ore non ci sono stati incontri tra le parti a Milano per Zirkzee"

Il Milan continua a spingere per Joshua Zirkzee. L'attaccante olandese del Bologna, che si libera dietro il pagamento di una clausola da 40 milioni, è l'obiettivo numero uno rossonero per l'attacco. C'è ancora da sistemare la trattativa con l'agenzia del calciatore, guidata da Kia Joorabchian, che chiede delle commissioni molto elevate. In merito a questo il giornalista Matteo Moretto ha parlato della situazione attuale, sottolineando che non ci sono stati incontri a Milano nelle ultime ore tra le parti, come invece era stato ipotizzato.

Le parole di Moretto sul suo account X: "Nelle ultime ore non ci sono stati incontri tra il Milan e la Sports Invest Uk a Milano per Joshua Zirkzee. Il club rossonero resta in trattativa avanzata per l’attaccante olandese e confida nella propensione del calciatore di andare al Milan per definire in toto l’accordo con il suo agente Kia Joorabchian, che in questo momento si trova a Londra e sta sistemando i dettagli del contratto di Douglas Luiz con la Juventus".