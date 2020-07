Mundo Deportivo - Espanyol, Marc Roca verso l'addio: Milan in pole

Secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo, con la retrocessione nella seconda divisione spagnola dell'Espanyol, il futuro di Marc Roca sarà, con ogni probabilità, lontano da Barcellona. Il giocatore ha una clausola rescissoria da 40 milioni di euro, ma anche il club spagnolo sa bene che nessuno offrirà quella cifra. Nei giorni scorsi, il Milan ha incontrato gli agenti di Roca (clicca qui per leggere la nostra anticipazione) e per questo al momento i rossoneri sembrano essere in pole rispetto alla concorrenti (sul centrocampista ci sono soprattutto squadre inglesi).