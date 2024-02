Nè Losanna nè Monza o Frosinone: Bartesaghi rimane al Milan

Davide Bartesaghi per diversi giorni è stato dato come sul piede di partenza. Il Milan aveva pensato a una possibile soluzione in prestito per il classe 2005 rossonero, terzino, che aveva diversi club interessati alle sue prestazioni. In Italia c'è stato il contatto sia con il Monza che con il Frosinone, mentre dall'estero ci ha provato il Losanna, direttamente dalla massima serie svizzera e dopo aver ingaggiato Pafundi dall'Udinese.

In tutto questo però non sono stati trovati accordi e per questa ragione Bartesaghi rimarrà al Milan. Fino a questo momento ha giocato 7 volte con la prima squadra, tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Nelle ultime due settimane è stato tiolare con la Primavera di Abate, con cui potrà continuare a giocare - quando necessario - fino a fine stagione.