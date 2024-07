Niente Lukaku: la vera alternativa a Zirkzee è Santiago Gimenez

vedi letture

La strada che porta a Joshua Zirkzee si starebbe facendo sempre più tortuosa, motivo per il quale il Milan si starebbe iniziando a guardare intorno per evitare di rimanere con un pugno di mosche in mano, perché olandese o meno, la priorità della dirigenza rossonera in questo calciomercato resta pur sempre l'attaccante.

Più passano i giorni e più si riempie la lista delle alternative a Zirkzee, anche se i nomi più gettonati sarebbero quelli di Romelu Lukaku e Tammy Abraham, due piste parallele e non alternative, motivo per il quale l'uno non escluderebbe l'altro. Nel corso di queste settimane si è anche parlato dell'ultimo Pichichi de LaLiga Artem Dovbyk, attaccante a trascinatore del Girona nella scorsa stagione con una clausola da 40 milioni di euro presente nel suo contratto, ma il vero piano B del Milan per l'attacco sarebbe a sorpresa un altro.

Stando infatti a quanto riportato da Tuttosport, la vera alternativa a Zirkzee al momento rimane Santiago Gimenez del Feyenoord, valutato dalla formazione di Rotterdam 50 milioni di euro e che nella notte è stato dalla Copa América con il suo Messico dopo averle giocate tutte (per un totale di 219') senza però incidere più di tanto.