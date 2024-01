Non solo Zirkzee, tutti i nomi sulla lista del Milan per la nuova punta

Il Milan la prossima estate non potrà più aspettare: dopo almeno due stagioni che si gira intorno, quest'anno bisognerà investire su un centravanti. Anche perché il futuro di Olivier Giroud è incerto ma pure se il francese decidesse di rimanere un altro anno, i rossoneri devono iniziare a guardare oltre e a mettere le basi per il futuro. In questo senso il nome forte ultimamente, anche perchè è stato avversario sabato, è quello di Joshua Zirkzee.

La sensazione è che in luglio - e forse anche prima - ci sarà la fila per l'olandese del Bologna. Dunque non sarà facile per il Milan che, comunque, vorrà fare un tentativo. I rossoneri però sulla loro lista hanno diversi nomi in lizza su cui poter puntare: da Santiago Gimenez (Feyenoord) a Serhou Guirassy (Stoccarda), passando da Benjamin Sesko (Lipsia) e Jonathan David (Lille).