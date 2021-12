Nulla di grave per Leao, ma condizioni comunque da verificare

"Ha preso una botta e gli si era indurito un muscolo. Era meglio non rischiare". Lo ha dichiarato Stefano Pioli - al termine della gara con la Salernitana - parlando di Rafael Leao. Il portoghese, dunque, è stato sostituito per un piccolo problema fisico, un allarme che ha spinto l’allenatore a correre ai ripari per evitare guai peggiori. Come riporta il Corriere dello Sport, non dovrebbe essere nulla di grave, ma oggi le condizioni del giocatore verranno certamente verificate. Insomma, vista la sfortuna del momento, in casa Milan resta una minima preoccupazione per le condizioni di Leao.