Nuovo Milan a caccia di vecchi leader: Sportmediaset ipotizza 15 nomi

"Investire nei giovani non vuol dire che non investiremo sui leader d'esperienza". Con le parole di oggi, l'ad del Milan, Ivan Gazidis, ha aperto pubblicamente alla strategia di Boban e Maldini, che vorrebbero inserire nei ranghi rossoneri qualche giocatore di maggiore esperienza internazionale, per aiutare i più giovani a crescere. Il primo pensiero, in quest'ottica, va a Zlatan Ibrahimovic, che ha recentemente dichiarato di pensare a un ritorno in Italia. Sportmediaset, però, va oltre e lancia 15 nomi di altrettanti possibili leader per un Milan meno "verde" ma, magari, più solido. Tante le opportunità: si va da Rakitic come stella (definito complicato) a Savic, Nastasic, Lovren e Nkoulou, questi ultimi come soluzioni per la difesa. A centrocampo in estate si è parlato di Lucas Torreira, ma nei pensieri dei rossoneri potrebbero finire Elneny, Moutinho, Paredes e adddirittura Schone, arrivato in Italia soltanto da pochi mesi al Genoa. E poi altri tre giocatori offensivi: Ozil, Pedro Rodriguez e magari Draxler. Quasi tutti fattibili, almeno teoricamente, perché molti sono giocatori in uscita dai rispettivi club. Ma nessuno particolarmente economico.