Obiettivo Gyokeres, la clausola è da 100 mln ma con lo Sporting si può trattare

Questa mattina la Gazzetta dello Sport si concentra su uno degli obiettivi di mercato rossoneri per l'attacco, Viktor Gyokeres. Il 25enne attaccante svedese è protagonista di una stagione superba con la maglia dello Sporting Lisbona, squadra in cui è approdato nel corso dell'ultima estate dopo un'esperienza travolgente nel Coventry City che aveva portato a un passo dalla promozione in Premier League. Gyokeres è stato acquistato per una cifra pari a 24 milioni di euro e dopoi 36 gol in 39 partite stagionali è già un obiettivo di mercato di diversi club, non solo il Milan. A fare paura, come sempre, le big di Premier League.

Lo Sporting, che evidentemente in sede di acquisto ci aveva visto lungo, ha inserito una clausola rescissoria nel contratto della punta svedese: il valore è di 100 milioni, non da poco. Chiaro però che il Milan cercherà di trattare al ribasso, qualora decida di affondare il colpo sull'attaccante del club portoghese. In questo senso la Gazzetta crede che si possa trovare un accordo più meno per la metà, 50 milioni. O quantomeno si possa cominciare a parlare a partire da questa cifra. Quel che è sicuro, sia che si punti Gyokeres sia che si cerchi un altro profilo, è che il Milan dovrà investire se vorrà il suo attaccante del futuro.