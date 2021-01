Odegaard va all'Arsenal: in estate era stato accostato anche dal Milan

Martin Odegaard è ormai vicinissimo a vestire la maglia dell’Arsenal. Il club inglese e il Real Madrid hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento del giovane norvegese. Odegaard è già a Londra per le visite mediche. I Gunners hanno battuto la concorrenza di Ajax e Real Sociedad. La scorsa estate, Odegaard era stato accostato più volte anche al Milan, ma poi l’affare non si fece. La notizia è stata riportata da Sky Sports UK.

Martin Odegaard has passed his Arsenal medical and is set to join the club on loan from Real Madrid ✅