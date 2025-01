Okafor in partenza: scambio di documenti in corso con il Lipsia

Noah Okafor è in partenza verso la Germania. Come è ormai noto già dal pomeriggio di ieri, il Milan e il Lipsia hanno raggiunto un accordo per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto dell'attaccante svizzero. L'opzione di acquisto a fine stagione è stata fissata sui 25 milioni di euro. Come riporta il collega di Relevo Matteo Moretto in questo momento è in corso lo scambio dei documenti tra i due club, ultimo passaggio prima del via libera. Il calciatore è pronto a decollare verso la Germania dove oggi sosterrà le visite mediche.