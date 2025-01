Okafor-Lipsia: prestito oneroso da un milione e riscatto a 25. I tedeschi pagheranno l'intero stipendio dello svizzero

Noah Okafor, partito questa mattina da Milano per raggiungere la Germania, diventerà nelle prossime ore un nuovo giocatore del Lipsia. L'attaccante svizzero si trasferisce al club tedesco in prestito oneroso (un milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Lo riferisce Sky Sport DE che aggiunge che il Lipsia pagherà l'intero stipendio di Okafor fino al termine di questa stagione.

Queste le parole di Okafor prima della partenza per la Germania: "Nella vita non si sa mai, magari ci rivedremo. Per me è stata la scelta migliore. Grazie ai tifosi del Milan, lascio un posto che sarà per sempre nel mio cuore” le sue parole riportate da gianlucadimarzio.com.