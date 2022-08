MilanNews.it

Nelle scorse settimane si è tanto parlato di una possibile partenza in prestito di Marko Lazetic per accumulare esperienza nel calcio italiano. Come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, però, il futuro del 18enne serbo potrebbe essere ancora al Milan per quest'anno. Il giovane attaccante potrebbe andare a rinforzare l'attacco della nuova primavera di Ignazio Abate.