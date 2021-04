Ordine su Il Giornale: "Donnarumma, Raiola sfrutta la Juve: bianconeri senza soldi come tutte le squadre"

Sulle colonne de Il Giornale, Franco Ordine ha commentato così i rumor che vedono Gigio Donnarumma vicino a firmare a zero per la Juventus: "Se il tormentone Gigio è l’emblema di un calcio che sfiducia se stesso. L’agente sfrutta la Juve, senza soldi come tutte le squadre. Anziché precipitarsi alla firma col Milan, Raiola traccheggia e fa visita alla Juve per accreditare l’ipotesi di una trattativa che non trova riscontro dalle fonti accreditate né dai conti del club”.