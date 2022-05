Origi, all'inizio della prossima settimana le possibili visite mediche con il Milan

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo lo Scudetto conquistato con merito sul campo del Sassuolo al Mapei Stadium, il Milan può gioire e pensare in modo un po' più concreto al calciomercato. Che Origi sarà un giocatore rossonero non è di certo una sorpresa, così come le date del solito iter che lo porteranno a firmare il contratto a Casa Milan.

Il belga è ancora un giocatore del Liverpool, che in questo fine settimana si giocherà la Champions League contro il Real di Ancelotti. Dopo la finale di Parigi Divock sarà libero di fare le visite mediche per il club rossonero, previste per l'inizio della prossima settimana.