Osservatori del Milan a Belgrado per Partizan-Stella Rossa: i giocatori visionati

Ieri sera, un osservatore del Milan ha seguito in tribuna la semifinale di Coppa di Serbia fra Partizan e Stella Rossa. Come riporta Tuttosport, sono diversi i giovani talenti sul taccuino, a cominciare da Zeljko Gavric, esterno d’attacco classe 2000 (8 gol e 7 assist in questa stagione). Sempre della Stella Rossa piacciono anche il centrocampista Njegos Petrovic (1999) e l’ala destra Andrija Radulovic (2000). Nelle file del Partizan, invece, gli osservati sono il trequartista Lazar Pavlovic (classe 2001) e l’ala sinistra Filip Stevanovic (2002).