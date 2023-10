Ouédraogo piace ma la concorrenza di Bayern e Liverpool complica le cose

Negli ultimi giorni, per il mercato del futuro del Milan, è saltato fuori il nome di Assan Ouédraogo, centrocampista di 17 anni in forza allo Schalke 04. I rossoneri sarebbero interessati al talento tedesco, come conferma il Corriere dello Sport, ma il contemporaneo interesse di squadre come Bayern Monaco e Liverpool potrebbe complicare notevolmente le cose.