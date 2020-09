Paquetà in uscita: l’assalto del Lione dipende dalla cessione di Aouar

Il Lione ha messo nel mirino Paquetà. L’assalto dei francesi, però, come riporta Tuttosport, dipenderà anche dalla possibile cessione di Houssem Aouar all’Arsenal. Se l’operazione dovesse andare in porto, l’OL avrebbe la liquidità economica per poter mettere sul piatto i 23 milioni chiesti dal Milan per il cartellino del brasiliano. Nel frattempo, Juninho Pernambucano, direttore sportivo del Lione, ha già comunicato al presidente Aulas che Paquetà è il nome sul quale vuole puntare in questa finestra di mercato.