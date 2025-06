Passerini: "Non sono sicuro che Maignan sia così desideroso di restare al Milan"

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube sul calciomercato del Milan: "I 60 milioni senza bonus sono da gestire bene. Si devono rinforzare tutti i ruoli, soprattutto la difesa. Vedremo come verrà sistemata la squadra. Lo stesso Reijnders, quando arrivò al Milan due anni fa, non era un giocatore di questa caratura e lo è diventato. Il lato positivo è che, con un ds come Tare, che si sta già muovendo bene, a cominciare dalla scelta di portare Modric che è sensata e che funzionerà, sono tante le cose che possono cambiare nel Milan. Per i giudizi aspettiamo. Sono dell'idea che i calciatori debbano restare solo se motivati. E non sono sicuro che Maignan sia così desideroso di restare al Milan e lo stesso vale per Theo Hernandez, per il quale il club è già stato chiaro sul rinnovo".

LE ULTIME SU MAIGNAN E IL SUO SOSTITUTO

Dopo aver mostrato bandiera bianca di fronte al Manchester City per Reijnders il Milan dovrà resistere agli assalti del Chelsea per Mike Maignan. O almeno è quello che si augura Allegri, che nel portiere francese vede un pezzo importante del nuovo corso rossonero.

Il francese, complice anche la tiritera sul rinnovo, in questo momento sembra orientato ad ascoltare le lusinghe degli inglesi, riporta gazzetta.it. Il Milan non vuole ascoltare offerte ai 30 milioni di euro, i Blues, visto il contratto in scadenza tra un anno, non andrebbero oltre i 15-20. Situazione da monitorare ed è anche per questo che i rossoneri iniziano a guardarsi intorno.

Secondo l'edizione online della rosea la pista che convince di più porta a Mile Svilar, anche lui alle prese con discorsi complicati sul rinnovo con la Roma. La soluzione più economica ed alternativa è Elia Caprile, in prestito al Cagliari dal Napoli, con i sardi che non dovrebbero esercitare l'opzione di riscatto presente nel contratto.