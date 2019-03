Pauluzzi a MN: "Riscatto Bakayoko? Lo spero, lui un pò soffre questa situazione..."

In seguito alla recente intervista rilasciata da Tiémoué Bakayoko al prestigioso “France Football”, la redazione di MilanNews.it ha sentito il giornalista Valentin Pauluzzi che ha incontrato il centrocampista francese per il servizio. Ecco un estratto:

Credi che a fine anno ci sia la possibilità del riscatto?

“Lo spero, ma visto che il Chelsea avrà il mercato bloccato, ci si può aspettare di tutto, soprattutto se va via Sarri e arriva un allenatore che ha più considerazione per Tim. E difficile capire come andrà a finire, anche per lo stesso Bakayoko che un pò soffre questa situazione”.

In generale cosa ne pensi della rimonta Champions della squadra di Gattuso?

“C’è finalmente continuità di risultati e di assetto, molto meno di prestazioni, ma questo è secondario per ora. Bisogna arrivare fra i primi 4 in tutti modi possibili, è troppo importante per la crescita della società e se il modo più sicuro sono i miracoli di Donnarumma e poi palla per Piatek, va anche bene. Sono troppe le squadre in corsa per poter fare gli schizzinosi. Pensate che da quando seguo il Milan per media francesi, ossia dal 2014, non l'ho ancora visto in Champions. E ora ce il Milan torni ad essere il Milan”.