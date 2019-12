Pedullà - Ibrahimovic, rinnovo automatico al raggiungimento del 50% delle presenze

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà su Twitter, Zlatan Ibrahimovic guadagnerà 3.5 milioni di euro netti fino a giugno, più 500.000 euro di bonus in caso di qualificazione in Europa. Il rinnovo automatico per la stagione seguente scatterà al 50% delle presenze: nella stagione successiva lo svedese guadagnerà 6 milioni netti più bonus, per un totale di 10.