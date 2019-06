Pedullà: "Il Milan vuol prendere due tra Torreira, Veretout e Praet"

Alfredo Pedullà, dagli studi di Sportitalia, ha fatto il punto sul mercato rossonero: "Il Milan vuole fare almeno due centrocampisti tra Veretout, Praet e Torreira: questa è la strategia. Torreira non è che stia male in Premier, ma non si è ambientato molto a Londra. L'Arsenal lo ritiene cedibile a determinate condizioni e quello è il problema. Il Milan deve capire la scelta di Veretout, che può giocare mezzala. Secondo Giampaolo, Praet può essere anche lo schermo davanti alla difesa. Torreira è il sogno e Ceballos è una trattativa complicata, ma piace molto al Milan. Kabak è il primo nome della difesa e si aspetta una risposta definitiva. Reina piace alla Juventus, ma solo in caso di partenza di Perin".