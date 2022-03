Pedullà su Renato Sanches-Milan: "Non è vero che ha chiesto 7 milioni di ingaggio"

Fonte: alfredopedulla.com

MilanNews.it

© foto di PhotoViews

Renato Sanches resta nel mirino del Milan in vista della prossima stagione. Alfredo Pedullà, sul proprio sito, ha parlato così di questa trattativa di mercato: "Il Milan sta lavorando da mesi per un grande futuro. Botman è un obiettivo che si avvicina, Renato Sanches resta in quota (a proposito: non è assolutamente vero che abbia chiesto 7 milioni di ingaggio a stagione), con il via libera del Lille che sarebbe stato operativo se a gennaio Jorge Mendes avesse avuto pretese diverse sullo stipendio del suo assistito. Sanches è apprezzato da altri club (Juve compresa), ma il Milan confida sempre di mantenere il vantaggio. Poi, se il centrocampista in scadenza nel 2023 dovesse fare altre scelte, amen. Un erede di Kessié arriverà".