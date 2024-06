Pedullà su Zirkzee: "Milan dentro un gioco al rialzo di Joorabchian"

L'affare Milan-Joshua Zirkzee è sicuramente il più chiacchierato del mercato rossonero al momento. Il club rossonero ha intenzione di portarsi a casa la punta olandese e affidargli la maglia numero 9. La clausola da 40 milioni potrà essere pagata solamente dal 1° luglio e c'è l'accordo con il giocator che vorrebbe rimanere in Italia. Quello che manca è un'intesa sulle commissioni con l'agente. Il procuratore Kia Joorabchian chiede almeno 15 milioni e il Milan sta lavorando per venirsi incontro.

Intanto, questo pomeriggio, il giornalista Alfredo Pedullà ha scritto così sul suo profilo X in merito alla trattativa per Zirkzee: "Zirkzee: il Milan dentro a un gioco al rialzo di Kia Joorabchian. Giovedì si era avvicinato alle commissioni, ma sulle montagne russe se non paga rischia. Occhio alle situazioni sottotraccia, la Premier ma anche la Juventus (fin qui sempre “apparentemente “ defilata per Zirkzee): Kia ha un gran rapporto con Giuntoli e gestisce Douglas Luiz. Quindi, il Milan paghi per chiudere i giochi e non tiri la corda. Altrimenti..."