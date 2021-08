Pellegatti: "Cambio di strategia del Milan: Bakayoko è vicino"

Intervenuto sul suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del sempre più probabile arrivo di Bakayoko: "Il prossimo acquisto del Milan sarà Bakayoko - ha dichiarato il noto giornalista -. Ho sempre detto e ho sempre pensato, perché così mi avevano detto, che sarebbe stato l’eventuale ultimo acquisto degli ultimi giorni, invece qualcosa è cambiato. Perché nel calciomercato si cambia. In questo momento i dirigenti stanno parlando col Chelsea e hanno trovato un terreno molto fertile per poter chiudere la trattativa. Il prestito non è possibile farlo perché il giocatore è in scadenza il prossimo anno, quindi bisogna trovare una formula perché arrivi subito, ma non è questo il problema che preoccupa il Milan adesso. Con Bakayoko, Tonali, Kessie e Bennacer, il Milan avrà uno dei reparti più forti che ci siano in Italia e in Europa. Questo è quello che pensano anche a Casa Milan. Bakayoko è sempre piaciuto anche alla proprietà".