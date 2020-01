Pellegatti: "Ipotesi scambio Politano-Kessie, ma la pista si è raffreddata nelle ultime ore"

Su YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato così l'interesse del Milan per Matteo Politano: "L'Inter non vuole darlo in prestito, ma vuole incassare tra i 20 e i 25 milioni di euro. Non credo che il Milan, in caso di cessione di Piatek, prenda quei soldi per investirli su Politano. I rossoneri potrebbero mettere sul piatto qualche giocatore, come lo stesso Piatek, ma difficilmente l'Inter accetterà visto che punta forte su Giroud. Non credo che possa essere nemmeno Paquetà, mentre un giocatore che potrebbe interessare ai nerazzurri è Kessie. Nelle ultime ore, questa ipotesi di scambio si è però un po' raffreddata".