Pellegatti: "Milan, idea Broja per l'estate"

Carlo Pellegatti, intervenuto sul suo canale di YouTube, ha parlato così del mercato del Milan in attacco: "Il grande acquisto del prossimo mercato estivo del Milan sarà un grande centravanti. I rossoneri non andranno a cercare un giocatore da 10 milioni di euro, ma farà un colpo da 30-40 milioni. Io un nome ce l'ho: gioca nel Chelsea, ha 21 anni, oggi vale tra i 25 e i 40 milioni, ha una buona esperienza nonostante la giovane età, è alto 191 cm, è un centravanti albanese che gioca nei Blues e il suo nome è Armando Broja. E' un giocatore interessante come costo e prospettiva. Era finito nel mirino del Napoli quando sembrava potesse perdere Osimhen. Il prossimo anno il Milan ha bisogno di un giocatore che dia garanzie in attacco".